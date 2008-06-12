У Йорданії знайшли найстарішу в світі християнську церкву (фото)

Такий висновок вони зробили, проаналізувавши предмети побуту в нещодавно віднайденому храмі, розташованому в печері неподалік містечка Рехаб на північному сході країни.

Фахівці припускають, що йдеться про храм, у якому перші християни таємно проводили свої богослужіння, тікаючи від переслідувань із Єрусалима.

За попередньою оцінкою печеру почали використовувати власне як церкву десь між 33 та 70 роками нашої ери, тобто, одразу після описаного розп’яття, воскресіння та вознесіння Ісуса Христа.

ICTV