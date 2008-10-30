Матіос дозволила Івано-Франківську поставити ”Солодку Дарусю”

Відома українська письменниця Марія МАТІОС погодилась на постановку вистави за своїм романом "Солодка Даруся" на сцені Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, прем’єра якої відбудеться 16 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конфренції з нагоди відкриття 70-го театрального сезону повідомив директор театру, режисер Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ.

За його словами, М.МАТІОС особисто переглянула виставу і дала дозвіл на її прем’єру, при цьому ще п’яти театрам вона відмовила.

Постановка "Солодкої Дарусі" належить Р.ДЕРЖИПІЛЬСЬКОМУ. Він зізнався, що у постановці дуже багато автентики: актори говоритимуть на гуцульському діалекті та звучатиме багато народних пісень.

Режисер залучив до своєї експериментальної вистави випускників Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ця вистава була дипломною роботою 7 молодих акторів, які влилися у творчий колектив театру).

Ювілейний театральний сезон Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Івана Франка відкриває 2 листопада прем’єрою «Театр» режисера Юрія ОДИНОКОГО. Загалом у новому театральному сезоні заплановано 8 прем’єр.