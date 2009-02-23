У львівській галереї псуються шедеври мистецтва

У національному музеї Львівської картинної галереї "Олеський замок" уже більше місяця відключені за борги електроенергія та опалювання. Про це "Подробицям" повідомив співробітник музею на умовах анонімності.

За словами джерела, директор Львівської картинної галереї, якій підпорядкований "Олеський замок", – Бозницький Борис Григорович – відома людина, з безліччю державних нагород, не займається рішенням питання опалення музею. "А в цей час приходять у занепад шедеври мистецтва, псується і розшаровується живопис", – зазначив співбесідник "Подробиць".

"Олеській замок" є частиною музейного комплексу "Золота підкова", відомого як в Україні так і за кордоном.