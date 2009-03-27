Зустріч з Любкою і Стронґовським у НаУКМА (фото)

Києво-Могилянська академія продовжує хорошу традицію літературних зустрічей. Цього разу у гості до НаУКМА завітали молоді поети Андрій Любка та Ілля Стронґовський, представники так званого (термін, щоправда, вже нав’яз у зубах) “покоління двотисячників”.

Закарпатський поет Андрій Любка презентував свою нову (другу за ліком) поетичну книгу – “Тероризм”, яку видала літературна агенція ”Піраміда”.

Чому збірка поезій про кохання, смерть та інші інтимні речі називається “Тероризм”? Послухаємо самого автора:

“Найбільший терористичний акт, який вчиняється проти будь-якої людини це акт любові... Тероризм, як щось таке страшенно інтимне... Мене дуже зацікавила така сюжетна лінія, коли хлопець і дівчина, обов`язково закохані, але з огляду на якісь ідеологічні переконання, чи, можливо, через якусь потребу, чи обов`язок, мають вчинити терористичний акт. Літак має вибухнути... Вони проносять вибухівку, сідають разом, ще про щось говорять, п`ють каву, цілуються і натискають кнопку і помирають. Це дуже інтимно. Перехід між поцілунком і смертю зберігався у концепції і назві книжки”.

Житомирський поет, перекладач, культуртрегер, дизайнер, Ілля Стронґовський представив на суд аудиторії свої нові вірші. Хоча, за словами самого ж автора, “нові вірші – умовний термін, тому що не стільки нові, скільки - та обмежена кількість текстів, які народилися за останні три роки”.

Стронґовський, як завше, подивував своєю багатовекторністю. Наприклад, прочитав дитячого вірша, чи скорше "дитячу мантру":

-родичі гарбузові-

Гуля гарбуз на геловіні

Питається свою родину:

- А чи живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?

Обізвався вампір,

Трансильванський бузувір:

- Іще живі і здорові

Всі родичі гарбузові!

Відгукнувся Фредді Крюґер,

Що вві сні дітей марудить:

- Іще живі і здорові

Всі родичі гарбузові!

(продовження)

Як зізнається сам Стронґовський, йому ближчий досвід славетної Віслави Шимборської, яка до теперішнього часу не видала більш ніж 250 віршів. Хай там як, але шанувальники "комп’ютерного вірусу, орієнтованого на культуру" вже зачекались нової збірки. Власне, про поезію, мистецтво, політику та ще деякі речі ми розпитали пана Стронґовського детальніше, але то вже інша історія і про неї пізніше ;)

Фото Тетяни Давиденко