Зустріч з Любкою і Стронґовським у НаУКМА (фото)
"Тероризм" і дитячі мантри
Києво-Могилянська академія продовжує хорошу традицію літературних зустрічей. Цього разу у гості до НаУКМА завітали молоді поети Андрій Любка та Ілля Стронґовський, представники так званого (термін, щоправда, вже нав’яз у зубах) “покоління двотисячників”.
Закарпатський поет Андрій Любка презентував свою нову (другу за ліком) поетичну книгу – “Тероризм”, яку видала літературна агенція ”Піраміда”.
|Вітайте: поет, есеїст, критик, політик, персона нон-грата у Білорусі. І все це - у 22 роки
|А ще - “березневий кіт”, завше оточений журналістками, шанувальницями...
“Найбільший терористичний акт, який вчиняється проти будь-якої людини це акт любові... Тероризм, як щось таке страшенно інтимне... Мене дуже зацікавила така сюжетна лінія, коли хлопець і дівчина, обов`язково закохані, але з огляду на якісь ідеологічні переконання, чи, можливо, через якусь потребу, чи обов`язок, мають вчинити терористичний акт. Літак має вибухнути... Вони проносять вибухівку, сідають разом, ще про щось говорять, п`ють каву, цілуються і натискають кнопку і помирають. Це дуже інтимно. Перехід між поцілунком і смертю зберігався у концепції і назві книжки”.
|Любку звинувачували у багатьох гріхах, серед іншого – у наслідуванні стилю одного дуже відомого “Патріарха”...
Утвердитися у цій думці, чи спростувати її для себе – принаймні для цього Любку варто почитати і послухати.
Житомирський поет, перекладач, культуртрегер, дизайнер, Ілля Стронґовський представив на суд аудиторії свої нові вірші. Хоча, за словами самого ж автора, “нові вірші – умовний термін, тому що не стільки нові, скільки - та обмежена кількість текстів, які народилися за останні три роки”.
|Представляти Стронґовського Інтернет-читачам - все одно, що розповідати про Google
Стронґовський, як завше, подивував своєю багатовекторністю. Наприклад, прочитав дитячого вірша, чи скорше "дитячу мантру":
-родичі гарбузові-
Гуля гарбуз на геловіні
Питається свою родину:
- А чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?
Обізвався вампір,
Трансильванський бузувір:
- Іще живі і здорові
Всі родичі гарбузові!
Відгукнувся Фредді Крюґер,
Що вві сні дітей марудить:
- Іще живі і здорові
Всі родичі гарбузові!
|Інтернет інтернетом, але живе спілкування - не замінити
Як зізнається сам Стронґовський, йому ближчий досвід славетної Віслави Шимборської, яка до теперішнього часу не видала більш ніж 250 віршів. Хай там як, але шанувальники "комп’ютерного вірусу, орієнтованого на культуру" вже зачекались нової збірки. Власне, про поезію, мистецтво, політику та ще деякі речі ми розпитали пана Стронґовського детальніше, але то вже інша історія і про неї пізніше ;)
Фото Тетяни Давиденко