У Київ приїде Девід Лінч

12 квітня о 17.30 розпочнеться візит до України всесвітньо відомого американського кінорежисера та сценариста Девіда ЛІНЧА.

Одразу після прибуття в аеропорту “Бориспіль” о 17.30 відбудеться спілкування режисера з українськими журналістами та прихильниками (VIP-зала аеропорту “Бориспіль”). 13 квітня о 18.45 відбудеться вечір-зустріч з доктором ЛІНЧЕМ у Софієвському Гранд Холі готелю ”Прем’єр Палас” (Київ, бульвар Шевченка/вул.Пушкінська, 5-7/29).

В Україні автор культових фільмів "Твін Пікс", "Шосе в нікуди", "Синій оксамит", "Внутрішня імперія", «Людина-слон»представить нову свою книжку "Зловити велику рибу. Медитація, усвідомленість і творчість". У цієї книжці Девід Лінч шляхом монологу, розповідає про своє захоплення медитацією, про те як народжуються ідеї його фільмів, про роботу над ними, про своє бачення оточуючого його життя.

На всі заходи потрібна акредитація. Контактна особа: Денис ПОНОМАРЬОВ. Моб. (093) 468-36-65