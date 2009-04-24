НТКУ має проблеми з трансляцією Євробачення-2009

Національна телекомпанія України (НТКУ) через фінансові проблеми не лине не в змозі надати посильну допомогу українській учасниці пісенного конкурсу "Євробачення-2009" Світлані ЛОБОДІ, але може навіть відмовитися від висвітлення заходу з місця подій.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-президент НТКУ Роман НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ, передає РІА «Новости».

Крім того, за словами Р.НАДЗЕЛЬСЬКОГО, у зв`язку з тим, що в епоху кризи "не передбачено великого фінансування", під загрозою знаходиться також поїздка до Росії на "Євробачення" великої групи журналістів Першого національного каналу (телеканал перебуває в управлінні НТКУ).

Як повідомлялося, "Євробачення-2009" відбудеться в травні в Москві. Учасниця від України С.ЛОБОДА виступить 14 травня в другому півфіналі конкурсу. Як вона повідомила раніше, її команда відчуває певні фінансові труднощі в підготовці до пісенного конкурсу. Більш того, співачка зізналася, що для участі в "Євробаченні" їй навіть довелося закласти власну квартиру.