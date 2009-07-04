В Україні очікується путівниковий бум, на виході - серія автомобільних путівників.

Видавництво ”Картографія” презентувало нову серію путівників по Україні. Оновлені видання у одній із київських книгарень представив сам автор Андрій Івченко. Зростання інтересу до вітчизняних курортів Андрій Івченко пояснює не кризою, і не тим, що це економніший спосіб відпочинку. Він пояснив, що оскільки більшість українців активно купує авто, люди стали мобільніші, тож їм легше реалізувати свій пізнавальний інтерес до рідної країни. Тому, на думку автора, подорожі такого типу й стають привабливою й головне доступною розвагою.

Він сам об’їздив на авто всю Україну, тож чотири нових видання: “Україна. Захід”, ”Україна. Центр”, ”Україна. Південь”, ”Україна. Північ” це особистий досвід пана Івченка. Путівники розподілені по регіонах, завдяки чому не тільки зручніші, а й доступніші, ніж аналогічні видання, в якому відображуються одразу всі туристичні маршрути всіх регіонів країни. Сторінки насичені великою кількістю кольорових світлин. Путівник містить і карти автомобільних доріг, і інформацію про готелі, музеї, про архітектурні та культурні пам’ятки. У кожному з нових видань, є коротка історія регіону. Втім, там прописані всі маршрути і для “пішоходів”. Видання містить інформацію про те, як подорожувати по згаданих місцях потягом або автобусом.

Фахівці туристичної галузі, які були присутні на заході зазначили: “Щорічно Україна приймає від 15 до 18 млн. іноземних гостей, які охоче купують путівники в найближчих книгарнях, у яких попит на таку продукцію стабільний і не залежить від сезону. Наразі до друку готуються ще три путівники, доповнені свіжими даними, оскільки за визначенням “інформація-основа туризму й без довідників не може формуватись туристична діяльність”.

Путівники адаптовані, перекладені різними мовами, здебільшого англійською”. Стимулом для видавців є Євро-2012, яке обіцяє шалений наплив туристів.