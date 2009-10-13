Іздрик покаже киянам «ТАКЕ»

14 жовтня у Києві, в книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) о 18:00 відбудеться зустріч із письменником, поетом, автором концептуального журнального проекту «Четвер» Юрком Іздриком та презентація його книги «Таке», виданої видавництвом «Клуб сімейного дозвілля».

«ТАКЕ» треба тільки «take», тобто, брати, читати, думати. На звороті написано, що ця книга «про чоловіків і жінок, про звірят і птахів, а також про рослини, вітер, землю, дощ та інші Господні дари. Коротше, про таке». Натхненний автор має право сказати про своє нове творіння у найбільш невимушеному тоні: «Якщо ти знаєш, що ти написав кльову книжку, то тобі ніхто не доведе, що вона не кльова… Там дуже багато любові, а я пересвідчився: якщо любов віддаєш, то вона повертається на 100%, і за цим критерієм, ця книжка – вічна. А чи буде вона існувати в літературному процесі, мені, щиро кажучи, глибоко по барабану».