Девід Суше знову зіграє Еркюля Пуаро

Девід Суше знову зіграє героя детективних романів Агату Крісті, великого бельгійського сищика Еркюля Пуаро в новій екранізації "Вбивства в Східному експресі", - одного з найвідоміших романів циклу про Пуаро.

Пуаро розслідує вбивство в потягу, який йде зі Стамбулу до Белграда. Зйомки нового телефільму пройдуть у Лондоні і на Мальті. Канал ITV поки не повідомляє, коли саме відбудеться прем`єра проекту, хоча це повинно відбутися в 2010 році.

У новій версії "Убивства в Східному експресі", крім 63-річного Суше, зіграють також Ейлін Еткінс, Барбара Херши, Семюель Уест і Х`ю Бонневілль.

Роман "УВбивство в Східному експресі" вийшов у 1934 році. У 1974-му Сідні Люмет уже зняв за ним фільм з Шоном Коннері, Інгрід Бергман і Альбертом Фінні в ролі Пуаро.

Серіал "Пуаро Агати Крісті" з Девідом Суше в головній ролі був запущений в 1989 році. Зараз йде робота над його 12-им сезоном, в який крім "Убивства в Східному експресі" увійдуть ще чотири повнометражні телефільми.

Суше раніше заявляв, що хотів би зіграти в екранізації всього циклу про Пуаро. На даний момент не екранізованими залишаються ще п`ять романів і декілька розповідей.

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