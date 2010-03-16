Янукович не почув Лазаровича

Співак Василь Лазарович поїде на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2010", якщо переможе у національному відборі.

Про це кореспонденту Gazeta.ua повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман.

"Таке рішення ми прийняли після зустрічі з представниками українського шоу-бізнесу, які проти участі Лазаровича у конкурсі, - заявила Герман по телефону. - Хто поїде на "Євробачення" від України вияснимо за тиждень. Сьогодні-завтра буде призначений новий Президент НТКУ. Одразу після призначення оголосимо про початок відбору".

Таке рішення було прийняте після відкритого листа, який президенту Віктору Януковичу надіслали співачка Таїсія Повалій та її чоловік-продюсер Ігор Ліхута, гендиректор "Нового каналу" Ірина Лисенко, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, лідер гурту "Брати Карамазови" Олег Карамазов, акторка і телеведуча Руслана Писанка, телепродюсер Олексій Гончаренко. У ньому артисти висловили своє незадоволення участю Лазаровича на "Євробаченні".

Ваисль Лазарович у відповідь теж звернувся з листом до Віктора Янковича, де нагадував про заслуги перед Партією регіонів і просив розуміння.

"Сьогодні зберемо діячів культури і поставимо питання про відміну "підкилимового" рішення НТКУ. Необхідно швидше провести відкритий конкурсний відбір", - сказала Герман.

Вона зазначила, що не хоче, аби Лазарович повторив долю гурту "Гринджоли", які 2005-го поїхали на "Євробачення" поза національним відбором з рішення НТКУ і зганьбили Україну. За її словами, Лазаровичу дадуть можливість на загальних засадах взяти участь у відборі.

"Я не заперечую, що Лазарович може поїхати на "Євробачення". Якщо він переможе у національному відборі, то поїде на конкурс. Якщо ні, то поїде хтось інший. Нас не цікавить скільки він витратив на підготовку до "Євробачення". Ніхто цих грошей йому повертати не буде", - підкреслила Герман.

Видавець журналу "Папарацци" Валід Арфуш, якого називають одним з претендентів на посаду заступника президента НТКУ, пояснив, у якій формі проходитиме відбір.

"Учасника на "Євробачення" оберуть до наступної суботи. Довше зволікати не можна. Треба, щоб у співака був час на підготовку. Цього тижня по "Першому каналу" крутитимуть ролики конкурсантів. У п`ятницю або суботу проведемо гала-концерт. Переможця визначимо за допомогою смс-голосуванням глядачів", - зазначив видавець.

Валід не сказав, чи подав хтось заявки на участь у відборі.

"Відбір ще офіційно ніхто не розпочав", - запевнив він.

За неофіційною інформацією, до участі у відборі готуються співаки Наталя Валевська, Наталя Волкова і Віталій Козловський.

У телефонній розмові з кореспондентом Gazeta.ua співак Василь Лазарович сказав, що таким рішення нова влада спричинить міжнародний скандал.

"Залишилося п`ять днів, щоб здати музичний матеріал організаторам "Євробачення". Він у мене готовий. В того, кого виберуть, він точно не буде готовий за такий термін. А це, по суті, міжнародний скандал. Україна знову виглядатиме непривабливо перед Європою. У мене вже все готово. Я витратив багато грошей. Зняв кліп на пісню "Ай лав ю", - зауважив співак.