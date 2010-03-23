Alyosha виступатиме під номером 8
17:17, 23 березня 2010Культура
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Повідомлення від Романової
Став відомий порядковий номер, під яким Альоша представлятиме Україну на Євробачені-2010.
Повідовляє офіційний сайт НТКУ.
Як щойно повідомила голова Міжнародної делегації НТКУ Вікторія Романова, за результатами жеребкування Альоша, представниця від України на «Євробаченні-2010», представлятиме нашу країну європейській публіці 27 травня під номером 8.
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