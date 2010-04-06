Лікар Джексона відхрещується від убивства

Лікар Майкла Джексона, обвинувачений у вбивстві співака, заявив, що той сам прийняв смертельну дозу ліків. Як стало відомо порталу TMZ, на цьому твердженні адвокати Конрада Мюррея мають намір будувати його захист.

Згідно версії, висунутої лікарем і його захисниками, у день смерті Джексона лікар дав йому невелику дозу седативного препарату пропофолу (Propofol). Через деякий час Мюррей нібито вийшов зі спальні співака на декілька хвилин, щоб сходити в ванну, а Джексон нібито скористався цим, щоб внутрішньовенно ввести собі залишки з 20-мілілітрової пляшки ліків.

Мюррей припускає, що музиканта мучило безсоння, і таким чином він сподівався заснути. У результаті передозування ліків серце Джексона зупинилося.

Також Мюррей заявив, що співак довгий час вживав пропофол.

Наголошується, що серед матеріалів справи про загибель Майкла Джексона є фотографія зі спальні співака, на якій видно, що поряд з його ліжком валяється на підлозі порожня пляшка з-під пропофолу.

TMZ нагадує, що раніше слідство звинувачувало Мюррея в тому, що він заховав упаковки від ліків, які давав Джексону, до приїзду швидкої і поліції, намагаючись приховати можливі докази. Тепер же адвокати лікаря заявляють, що, якби він справді хотів щось приховати, то прибрав би і пляшку з-під пропофолу.

Нагадаємо, що Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року: у нього зупинилося серце, після чого він впав у кому і незабаром помер. Фахівці прийшли до висновку, що причиною смерті 50-річного співака стало передозування пропофолу або його смертельне поєднання з іншими ліками.

У серпні 2009 року смерть Джексона була кваліфікована як вбивство. Звинувачення пред`явили лікареві артиста Конраду Мюррею, який знаходився з ним у день загибелі. Слідство стверджує, що лікар не намагався допомогти вмираючому артистові і довго не викликав "швидку допомогу".

Сам Мюррей не визнає своєї провини і стверджує, що намагався врятувати Джексона.

Кореспондент.нет