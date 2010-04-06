Тарас Компаніченко дасть сольний концерт

У Національному музеї Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) 7 квітня о 17:00 відбудеться сольний концерт Тараса Компаніченка «Перебендя». Кобза.

Тарас Компаніченко - кобзар, бандурист і лірник. Виконує та реконструює традиційний кобзарсько-лірницький репертуар в супроводі кобзи О. Вересая, старосвітської бандури та колісної ліри.

Значну частину репертуару становлять епічні твори - думи, так звані “запорозькі пісні”, козацькі псальми, лицарські пісні, невольничі плачі, а також богомільні пісні, псальми та канти, духовна та світська лірика.

Витворені в предісторичні часи, у добу середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму чи просвітництва, пам’ятки музики та літератури дійшли до нас у записах різних жанрів усної народної традиції, а також зафіксованими в рукописних і друкованих джерелах.

Чимало з цих пам’яток знайшло собі прихисток в традиційному репертуарі професійних співців - кобзарів та лірників. Тому належним чином атрибутований їх (дідівський чи старцівський) репертуар, виконаний поруч або в контексті пам’яток музики та літератури ХІІІ-ХVІІІ ст., дозволяє сягнути глибших пластів власної культурної спадщини, осмислення її місця та зв’язків з загальнолюдським цивілізаційним процесом.