Табачник не проти пам`ятника Сталіну

Міністр освіти Дмитро Табачник вважає, держава не повинна забороняти встановлення пам`ятників одіозним особистостям.

Про це він сказав в інтерв`ю "Эху Москвы", коментуючи ініціативу запорізьких комуністів встановити в місті пам`ятник Сталіну.

"У Запоріжжі стався, на мій погляд, абсолютно сумний факт для початку ХХІ століття - місцеві органи влади хочуть спорудити пам`ятник Сталіну. Забороняти держава, на мій погляд, не повинна. Потрібно просто сказати, що це місцевий бюджет", - сказав Табачник.

На його думку, місцева влада повинна вибрати, куди спрямувати ці гроші - наприклад, на ремонт шкіл, або на те, щоб "спорудити бронзовий істукан людині, яка пролила масу крові своїх співвітчизників і не своїх співвітчизників".

"Будь ласка, вибирайте! Нехай за це несе безпосередньо відповідальність місцева рада і місцевий мер", - сказав Табачник.

Він також вважає, що держава не повинна насильно демонтувати або вимагати демонтувати "пам`ятники націоналістичним тоталітаристам у Західній Україні".

"Але ось у підручнику потрібно говорити правду. Що Шухевич одягнув форму гітлерівської армії і проводив каральні операції проти мирного населення на Західній Україні, проти мирного населення в Білорусі", - сказав Табачник.

"Буде правдою говорити те, що було два партизанських рухи в Україні. У боротьбі з радянським партизанським рухом - це підтверджують німецькі архіви - німці втратили сотні тисяч людей під час окупації України. У боротьбі з ОУНівськими партизанськими загонами втратили значно меншу кількість, що обчислюється кількома сотнями загиблих і, може, тисячами", - додав він.

Табачник зазначив, що "місцеві органи влади на Західній Україні постійно виходять з ініціативами героїзувати людей, які представляють нічим не найкращу форму тоталітаризму - націоналістичну".

"І за своєю жорстокістю тоталітаризм класовий і тоталітаризм націоналістичний - це рідні брати, і на кому з них більше крові, я думаю, що не можна зважити на жодних вагах!", - заявив він.

Українська правда