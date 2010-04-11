Тернопільщина чекає на книжковий фестиваль «Джура-фест»

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, в рамках фестивалю бажаючі зможуть не лише придбати літературу, а й поспілкуватися з письменниками чи взяти участь в майстер-класах від іменитих художників. Програмою передбачені також концерти авторської пісні та співаної поезії, презентації літературних новинок, вручення заснованих фестивалем нових літературних премій.

Гостями фестивалю зокрема будуть письменники Юрій ВИННИЧУК, Василь ГАБОР, Андрій КОКОТЮХА, Степан ПРОЦЮК, Мар’яна САВКА, художник Іван МАРЧУК.

У рамках фестивалю також відбудуться майстер-клас від художника Івана МАРЧУКА та відомого у Тернополі автора шаржів Миколи ДМІТРУХА, вечір пам’яті Соломії Крушельницької, майстер-клас від студентів Галицького інституту щодо сучасного дизайну оформлення книг. Передбачені і диспути за участю письменників.

У ході фестивалю буде презентовано книги майже 30-ти видавництв з України.

Організовує фестиваль тернопільське видавництво «Джура».