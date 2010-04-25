Євпаторія відкриє курортний сезон парадом і святом чебурека

Євпаторія - дитячий курорт на заході кримського півострова - відкриє туристичний сезон 1-2 травня парадом, чемпіонатом живих скульптур і святом чебурека.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в міській раді Євпаторії.

1 травня вранці в центрі міста відбудеться парад курорту, який прийматиме артист в образі повелителя морів Нептуна. «Він визначить найбарвистішу колону, найбільшу і найоригінальнішу», - зазначили в прес-службі виконкому.

Свято продовжиться відкриттям сонячного годинника на Театральній площі і акваріума в парку Фрунзе.

В другій половині дня почнеться чемпіонат живих статуй. У змаганнях, які проводяться в Євпаторії втретє, візьмуть участь 75 артистів. Вони з`являться в образах грецьких богів, атлантів, муз і представників народів Криму. «Це одне з найбільших в Європі і наймасштабніше в СНД шоу живих скульптур», - зазначили в мерії.

2 травня свято переміститься до старої частини міста. На вулиці Караїмській планується приготувати великий чебурек, що претендує на Книгу рекордів України, і якщо вдасться, то і Гіннеса.

Також в дні відкриття курортного сезону в Євпаторії заплановані чемпіонат з гри в доміно, змагання любителів катання на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах і виставки декоративно-прикладного мистецтва.