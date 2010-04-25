Львівський рок-фестиваль Stare Misto відбудеться 22 травня у м. Львові на стадіоні «Україна». Хедлайнерами фестивалю стануть Океан Ельзи та Goran Bregovic.

Рок-гурт Океан Ельзи презентує нову концертну програму, що триватиме понад дві години. Вона поєднає у собі пісні з нового альбому «Dolce Vita» та добірку найвідоміших хітів О.Е. До речі, саме Львів стане першим українським містом, який Океан Ельзи відвідають у рамках річного концертного «Dolce Vita туру».

Всесвітньо відомий музикант та композитор Goran Bregovic зі своїм оркестром стане другим хедлайнером фестивалю. Це буде перший виступ легендарного виконавця в Україні за останні 5 років. У Львові Горан презентує свою нову півторагодинну концертну програму «Alcohol», що складатиметься з найвідоміших композицій за останні 30 років його творчості.

Ще одним виконавцем стане культовий гурт IAMX (Великобританія), сольний проект Chris Corner, колишнього лідера Sneaker Pimps. Виступ на фестивалі Stare Misto стане для гурту першим в Україні. До речі, виступ IAMX в Україні викликав інтерес не тільки шанувальників його творчості з України, але і з Росії, Білорусі, Польщи тощо.

The Dreadnoughts. Якщо вам довподоби такі гурти, як Gogol Bordello чи Flogging Molly, то чесно і відверто рекомендуємо приїхати до Львова заради виступу цього канадського гурту...

The Urban Voodoo Machine. Цей гурт – несподіванка фесту. Фестиваль Stare Misto відкриватиме саме цей англійський гурт, якого журнал Classic Rock назвав найкращим live гуртом Лондону з часів The Pogues.

DJ Scratchy (Великобританія). Видатна особистість, який встиг попрацювати в якості тур ді-джея з самими The Clash, а також – Gogol Bordello, The Pogues, Dead Brothers, виступить як лінк-діджей між сетами, а також – на афтерпарті. Свій стиль він сам визначає як «музичний шаманізм».