«Нічний політ» у віршах та піснях від Світлани Короненко

У Києві презентовано нову збірку поезії «Нічний політ» української письменниці-«вісімдесятниці» Світлани Короненко. Книга стала феєричним поверненням письменниці після дев’яти років мовчання.

«Нічний політ» ілюстрований малюнками відомого київського барда Наталі Бучель, що також наклала поезії на музику. У рамках презентації пані Наталія виконала пісні на вірші з нової збірки Короненко.

Також письменницю з виходом нової книги привітали Іван Драч, Шевченківські лауреати Микола Слабошпицький, Володимир Базилевський, Василь Герасим’юк, Леонід Талалай та інші поети.

- Поезія Короненко – політ крізь турбулентність сучасності, яка виламує нам в’язи і крила. Вона не творить метафори, а живе и думає ними, – звалить поетесу Іван Драч.

Вірші збірки об’єднані загальними мотивами страху людей перед білим аркушем життя, мотивами кохання та надії, похмурих буднів та тихих свят. За свою нову збірку письменниця вже номінована на здобуття мистецької премії «Київ» у галузі літератури.

Слабошпицький зазначив, що «Нічним польотом» для Світлани Короненко закінчилась її творча криза, адже навіть видання книжки тривало всього місяць.

Наразі письменниця в процесі написання нового роману, але обіцяє читачам, що скоро вони матимуть змогу на власні очі переконатись у тому, що її талант прозаїка, як і поета нікуди не дівся.

***Світлана Короненко – представник поетів-«вісімдесятників». Вона яскраво дебютувала у 19 років добіркою віршів у «Літературній Україні», а 22-річною її вже було прийнято до Спілки письменників України.

Катерина Кінов’єва

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