Подерв’янський назвав міністра культури "мужиком, про якого нічого невідомо"
18:09, 03 червня 2010Культура
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"Тварюку простіше убити, ніж лікувати»
|Фото з сайту ”Української правди”
За словами художника, це міністерство, по-перше, таке, що не реформується , а по-друге, його абсолютно марно реформувати.
«Я не бачу ніякого сенсу в існуванні тупої бюрократичної структури, яка, до того ж, має гроші тільки для підтримки власних штанів. Цю тварюку простіше убити, ніж лікувати», – додав він.
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