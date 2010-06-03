Подерв’янський назвав міністра культури "мужиком, про якого нічого невідомо"

18:09, 03 червня 2010
Культура
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"Тварюку простіше убити, ніж лікувати»

Фото з сайту ”Української правди”
«Немає значення, хто знаходиться на чолі цього міністерства (культури. – Ред.) – Іван Дзюба чи нинішній невиразний мужик, про якого нічого не відомо. Ця установа дісталася нам від совка, і її слід негайно ліквідувати», – про це художник і драматург сказав у інтерв’ю «Українській правді».

За словами художника, це міністерство, по-перше, таке, що не реформується , а по-друге, його абсолютно марно реформувати.

«Я не бачу ніякого сенсу в існуванні тупої бюрократичної структури, яка, до того ж, має гроші тільки для підтримки власних штанів. Цю тварюку простіше убити, ніж лікувати», – додав він.

 

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