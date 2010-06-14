Український фільм здобув два призи “Кінотавра”

У Сочі підбив підсумки XXI Відкритий російський кінофестиваль “Кінотавр”, що проходив з 6 по 13 червня: український фільм "Щастя моє" режисера Сергія Лозниці удостоєний призу за режисуру і головного призу Гільдії кінознавців і кінокритиків Росії.

Головний приз кінофестивалю і грошова премія у розмірі 625 тисяч рублів дісталися фільму режисера Світлани Проскуріної “Перемир`я”, де одну з ролей виконав рок-музикант Сергій Шнуров. Приз вручив голова жюрі XXI “Кінотавра” Карен Шахназаров. Виконавець же головної ролі в цьому фільмі - Іван Добронравов - одержав приз за кращу чоловічу роль, а Марія Звонарьова - героїня мелодрами Дмитра Месхієва “Людина біля вікна” - стала найкращою виконавицею жіночої ролі. Приз за кращий дебют - у режисера фільму “Зниклий без вісті” Ганни Фенченко, а за кращу операторську роботу - у Романа Васьянова (фільм Олександра Лунгіна і Сергія Осеп`яна “Явище природи” він зняв на фотокамеру).

Приз Григорія Горіна за найкращий сценарій одержали Ануш Варданян, Гіві Шавгулідзе і Андрій Стемпковський (“Зворотний рух”), а приз Мікаела Тарівердієва авторові музики фільму “Інше небо” Ганні Музиченко вручив В`ячеслав Бутусов.

Найкращим короткометражним фільмом назвали картину «Ракоход» режисера Миколи Соколова.

Призом «За безцінний внесок» посмертно удостоєний режисер Володимир Мотиль. Його остання робота “Багряний колір снігопаду” стала фільмом закриття нинішнього “Кінотавра”.

Фестиваль завершився, попереду – прокат фільмів-призерів. За словами продюсера фільму “Щастя моє” Олега Кохана, вже є домовленості про кінотеатральні покази фільму більш, ніж у 20-ти країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, Португалії, Греції, Ізраїлі та ін. А прем`єра і прокат в Україні заплановані на вересень 2010.