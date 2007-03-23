У Дніпропетровську експонується Золота Пектораль

Славнозвісна Золота Пектораль прибула до Дніпропетровська. Нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до нашої ери вперше за 36 років експонується на землях, де була виявлена у 1971 році.

Пектораль часто називають головною археологічною знахідкою минулого століття. Вага золотої прикраси 1148 грамів, а кожна фігурка є настільки точною, що вчені підозрюють про виконання цих робот з натури.

У Дніпропетровському історичному музеї запровадять безпрецедентні заходи безпеки на час експозиції шедевру. Окрім посиленої охорони, групи відвідувачів будуть розділені по 20 людей і їхнє перебування біля Пекторалі не перевищуватиме 30 хвилин.

За матеріалами 5-го каналу