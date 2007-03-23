У Дніпропетровську експонується Золота Пектораль
15:53, 23 березня 2007Культура
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Датована прикраса IV ст. до нашої ери
Славнозвісна Золота Пектораль прибула до Дніпропетровська. Нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до нашої ери вперше за 36 років експонується на землях, де була виявлена у 1971 році.
Пектораль часто називають головною археологічною знахідкою минулого століття. Вага золотої прикраси 1148 грамів, а кожна фігурка є настільки точною, що вчені підозрюють про виконання цих робот з натури.
У Дніпропетровському історичному музеї запровадять безпрецедентні заходи безпеки на час експозиції шедевру. Окрім посиленої охорони, групи відвідувачів будуть розділені по 20 людей і їхнє перебування біля Пекторалі не перевищуватиме 30 хвилин.
За матеріалами 5-го каналу
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