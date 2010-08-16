Шансон зміцнює культурні зв'язки
11:03, 16 серпня 2010Культура
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У Севастополі проходить фестиваль «Шансон біля моря»
У Севастополі проходить міжнародний конкурсний фестиваль «Шансон біля моря».
Як передає кореспондент УНІАН, його організатори на прес-конференції повідомили, що метою і завданням фестивалю є розвиток і зміцнення культурних зв`язків України з близьким і далеким зарубіжжям, популяризація Севастополя як історичного і культурного центру України, виявлення нових виконавців і авторів, збереження і розвиток кращих традицій жанру.
Фестиваль проходить за підтримки Міністерства культури і туризму України, а його організаторами є Cевастопольська міська держадміністрація і клуб "Шансон біля моря".
Сьогодні, 15 серпня, переможці фестивалю "Шансон біля моря" виступають на гала-концерті на площі Нахімова.
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