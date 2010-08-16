Сталлоне визнали кращим актором у жанрі екшн

Сильвестр Сталлоне очолив рейтинг кращих акторів жанру фільмів-бойовиків світового кінематографа.



Такі дані стали результатом проведеного в країнах Євросоюзу соціологічного дослідження.



Друге місце в рейтингу зайняв американський актор Брюс Вілліс, якому загальносвітове визнання приніс в 1988 році фільм Міцний горішок.



Третя позиція дісталася Арнольду Шварценеггеру, який утвердився як зірка світового кінематографа після виходу в 1984 році кінокартини Термінатор.



У своїх коментарях Сильвестр Сталлоне зізнався, що завжди розглядав Брюса Вілліса і Арнольда Шварценеггера як дуже небезпечних кінематографічних суперників.



"Я дуже уважно стежив і продовжую стежити за тим, які ролі отримують конкуренти і дуже їм заздрю, якщо у них виявляються кращі ролі і кращі сценарії", - заявив 64-річний голлівудський актор.



Варто відзначити, що на четвертій позиції опинилася жінка - Лінда Хемілтон, що отримала широку популярність за роль Сари Коннор у фільмах Термінатор і Термінатор 2: Судний день. На п`ятій позиції - бельгієць Жан-Клод Ван Дамм, на шостій - Стівен Сігал, на сьомій - Чак Норріс.



*** Сталлоне здобув всесвітню популярність в 1976 році, зігравши роль боксера в кінокартині Роккі. З виходом в 1982 році бойовика Рембо: Перша кров він перетворився на культового актора цього гостросюжетного жанру.



Нещодавно, 7 серпня, голлівудський актор Сильвестр Сталлоне разом з Дольфом Лундгреном і Джейсоном Стетхемом нанесли візит Києву для презентації пригодницького бойовика Нестримні в рамках світового промо-туру.



NEWSru.ua

