Сталлоне визнали кращим актором у жанрі екшн

11:13, 16 серпня 2010
Культура
0 0

Дослідження в країнах Євросоюзу

Сильвестр Сталлоне очолив рейтинг кращих акторів жанру фільмів-бойовиків світового кінематографа.

Такі дані стали результатом проведеного в країнах Євросоюзу соціологічного дослідження.

Друге місце в рейтингу зайняв американський актор Брюс Вілліс, якому загальносвітове визнання приніс в 1988 році фільм Міцний горішок.

Третя позиція дісталася Арнольду Шварценеггеру, який утвердився як зірка світового кінематографа після виходу в 1984 році кінокартини Термінатор.

У своїх коментарях Сильвестр Сталлоне зізнався, що завжди розглядав Брюса Вілліса і Арнольда Шварценеггера як дуже небезпечних кінематографічних суперників.

"Я дуже уважно стежив і продовжую стежити за тим, які ролі отримують конкуренти і дуже їм заздрю, якщо у них виявляються кращі ролі і кращі сценарії", - заявив 64-річний голлівудський актор.

Варто відзначити, що на четвертій позиції опинилася жінка - Лінда Хемілтон, що отримала широку популярність за роль Сари Коннор у фільмах Термінатор і Термінатор 2: Судний день. На п`ятій позиції - бельгієць Жан-Клод Ван Дамм, на шостій - Стівен Сігал, на сьомій - Чак Норріс.

***  Сталлоне здобув всесвітню популярність в 1976 році, зігравши роль боксера в кінокартині Роккі. З виходом в 1982 році бойовика Рембо: Перша кров він перетворився на культового актора цього гостросюжетного жанру.

Нещодавно, 7 серпня, голлівудський актор Сильвестр Сталлоне разом з Дольфом Лундгреном і Джейсоном Стетхемом нанесли візит Києву для презентації пригодницького бойовика Нестримні в рамках світового промо-туру.

 NEWSru.ua
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter