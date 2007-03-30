Фонд Леоніда Кучми організував концерт до 165-річчя від дня народження Миколи Лисенка(фото)

29 березня у Колонній залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України під патронатом Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» відбувся благодійний концерт, присвячений 165-річчю від дня народження видатного діяча української культури Миколи Лисенка.

Розпочався концерт увертюрою до опери "Тарас Бульба" під керівництвом правнука видатного композитора, якого теж звати Микола Лисенко. Разом із відомими артистами твори виконували й стипендіати фонду "Україна".

Концерт був частиною нового проекту Фонду «Україна» – «Пам’ять серця», який включає комплекс заходів, спрямованих на зміцнення престижу й популярності української культури й національного мистецтва, виховання патріотизму, поваги до культурної спадщини.

Першим кроком до реалізації проекту став випуск компакт-диску «Доле, де ти?!», записаного учасниками рок-групи «Сад» на слова великого Кобзаря. А до ювілею Миколи Лисенка Фонд Леоніда Кучми спільно з університетським видавництвом «Пульсари» видали книгу Василя Шевчука «Страсті за Миколаєм» – перше в українській літературі фундаментальне видання, присвячене основоположнику української класичної музики, видатному композитору, піаністу, диригенту й громадському діячу.

Сам Президент фонду також був присутнім на концерті. Перед початком заходу Леонід Кучма та Юрій Богуцький разом вийшли на сцену. Зокрема, екс-президент зазначив, що "в нас не було до цього часу жодного твору про Лисенка. Жодного, я вам скажу. А він же як творець української народної культури, він і видатний композитор, він і громадський діяч."

Після цих слів Кучми, Юрій Богуцький подякував «нашому президенту Леоніду Кучмі» і вручив йому від Міністерства культури й туризму відзнаку за багаторічну працю і плідний внесок у розвиток української культури.

Оксана Климончук, фото Ксеня Сміх