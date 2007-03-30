Фонд Леоніда Кучми організував концерт до 165-річчя від дня народження Миколи Лисенка(фото)
Кучма за це отримав відзнаку з рук Богуцького
29 березня у Колонній залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України під патронатом Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» відбувся благодійний концерт, присвячений 165-річчю від дня народження видатного діяча української культури Миколи Лисенка.
|Юрій Богуцький і Леонід Кучма під час концерту до 165-річчя від дня народження Миколи Лисенка
Концерт був частиною нового проекту Фонду «Україна» – «Пам’ять серця», який включає комплекс заходів, спрямованих на зміцнення престижу й популярності української культури й національного мистецтва, виховання патріотизму, поваги до культурної спадщини.
Першим кроком до реалізації проекту став випуск компакт-диску «Доле, де ти?!», записаного учасниками рок-групи «Сад» на слова великого Кобзаря. А до ювілею Миколи Лисенка Фонд Леоніда Кучми спільно з університетським видавництвом «Пульсари» видали книгу Василя Шевчука «Страсті за Миколаєм» – перше в українській літературі фундаментальне видання, присвячене основоположнику української класичної музики, видатному композитору, піаністу, диригенту й громадському діячу.
Сам Президент фонду також був присутнім на концерті. Перед початком заходу Леонід Кучма та Юрій Богуцький разом вийшли на сцену. Зокрема, екс-президент зазначив, що "в нас не було до цього часу жодного твору про Лисенка. Жодного, я вам скажу. А він же як творець української народної культури, він і видатний композитор, він і громадський діяч."
Після цих слів Кучми, Юрій Богуцький подякував «нашому президенту Леоніду Кучмі» і вручив йому від Міністерства культури й туризму відзнаку за багаторічну працю і плідний внесок у розвиток української культури.
Оксана Климончук, фото Ксеня Сміх