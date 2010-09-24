Рок-гурт Аліса записала новий альбом

Російський рок-гурт Аліса випускає новий, 16-й за рахунком, студійний альбом під назвою Ъ. Диск надійде в продаж 25 вересня.

"11 пісень зібрані під єдину назву Ъ. Ця літера для мене є в алфавіті домінуючою. Складно пояснити, чому саме твердий знак, це на рівні відчуттів", - зазначив лідер Аліси Костянтин Кінчев.

До альбому увійшли 11 композицій, серед яких Твердый знак, В путь и Работа, а также Зона, Страх, Дождь и я, Звезда, Главное, що виходили навесні на синглі.

Як розповів Кінчев, щоб записати новий альбом, музиканти чекали, коли добудують їхню власну студію, а після запису, за традицією, повезли матеріал на зведення та мастеринг до Німеччини.

"До речі, я вже написав більше половини нашого наступного альбому. Так що проміжок між двома найближчими дисками Аліси виявиться значно меншим, ніж між попередніми нашими платівками", - пообіцяв лідер гурту, передостанній альбом якого з`явився два роки тому.

13 листопада 2010 гурт на підтримку нового альбому Аліса виступить з концертом у Києві в Центрі культури та мистецтва Національного авіаційного Університету.

Гурт Аліса було створено в 1983 році в Ленінграді. Її беззмінним лідером і автором більшості пісень є Костянтин Кінчев. У творчому багажі гурту разом з Ъ вже 16 студійних альбомів, а також безліч концертників, збірників та синглів.

Нагадаємо, що в липні 2010 року Костянтина Кінчева включили до складу Патріаршої ради з культури. Таке рішення було винесено на засіданні Священного Синоду Російської православної церкви в Києво-Печерській Лаврі.

Корреспондент