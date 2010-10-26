Володимир Сорокін розкаже в Києві, якою буде Росія 2028 року

27 жовтня о 16:00 у Парламентській Бібліотеці в Києві один з найвідоміших російських письменників Володимир СОРОКІН презентуватиме книги „День опричника” та „Цукровий Кремль” в українському перекладі.

Історії, об`єднані в книжку „Цукровий Кремль”, продовжують тему ймовірного близького майбутнього, яке автор яскраво змалював у романі «День опричника». Ці книги – погляди автора на Русь-матінку 2028 року, де поєднуються лубочні мотиви й нові технології: відрубані собачі голови на «мерседесах», публічні биття на лобних місцях і голограми... А ще дисиденти, черги в магазинах, продукти по мінімуму, засилля китайської мови, обожнювання Государя, блаженні, кабаки, доноси... Так якою ж буде Росія 2028 року?.. Про це Володимир Сорокін розповідає у своєму новому творі.

Презентації відбудуться також в Харкові й Кам’янці-Подільському.