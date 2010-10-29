Мерайя Кері вагітна

Американська поп, ритм-енд-блюз співачка і продюсер Мерайя Кері чекає первістка.

Як повідомляє Reuters, про свою вагітність вона повідомила сама під час Today Show на каналі NBC. "Так, ми вагітні, це правда. Але ще рано, ми чекаємо дитину навесні", - сказала Кері, що прийшла на програму разом зі своїм чоловіком Ніком Кенноном, репером і ведучим популярного шоу America`s Got Talent.

Співачка також зізналася, що в 2008 році, незабаром після того, як вони одружилися, у неї стався викидень. "Це довгий шлях, але він був нелегким, тому що я намагалася зберегти усе в секреті, що було дуже нелегко", - сказала Кері.

Відзначимо, що на наступному тижні Мерайя Кері повинна випустити свій 13-й студійний альбом Merry Christmas II You. За 20 років, які співачка провела на сцені, вона продала більше 200 мільйонів копій своїх альбомів, синглів та відео.

Нагадаємо, 20 жовтня журнал US Weekly повідомив, що інша американська поп-зірка – Бейонсе разом зі своїм чоловіком, музикантом Jay-Z, чекають першу дитину. Пізніше її мати спростувала цю інформацію, зазначивши, що, якби всі новини такого роду виявлялися правдою, у неї було би вже п`ять чи шість онуків.

Корреспондент