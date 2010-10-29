Forbes назвав найрентабельніших актрис Голівуду

Рейтинг найбільш рентабельних актрис Голівуду за версією журналу Forbes очолили актриси Енн Хетевей і Кейт Бланшетт.

Як повідомляє видання, молода зірка Аліси в країні чудес отримує достатньо скромний дохід від зйомок, за рамками Голівуду, однак, він дозволив Хетевей вийти в лідери рейтингу. Так, на кожен отриманий нею у вигляді гонорарів долар вона приносить кінокомпаніям прибуток у розмірі $ 64 касових зборів.

У свою чергу, в австралійської актриси, володарки Оскару за кращу жіночу роль другого плану в кінострічці Авіатор Кейт Бланшетт цей показник тримається на рівні 1:27.

Крім того, до п`ятірки лідерів рейтингу також увійшли Дженніфер Еністон, Меріл Стріп (1:21) і Сара Джесіка Паркер (1:17).

Між тим, за рентабельністю голлівудські акторки поступаються акторам. Так, лідером чоловічого рейтингу Forbes став Шайа Лабеф, який зіграв у Трансформерах. Актор приносить прибуток у розмірі $ 81 касових зборів на долар гонорару.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, серед 100 найвпливовіших жінок за версією авторитетного видання Forbes 14 є представницями мас-медіа.

56-річна телеведуча Опра Вінфрі посідає третє місце серед найвпливовіших жінок Америки.

Крім цього, в рейтингу найвпливовіших жінок Forbes перші два рядки посіли дружина глави США Мішель Обама і Ірен Розенфельд, виконавчий директор Kraft Foods, раніше визнана Forbes найвисокооплачуванішою жінкою-керівником у США.

BFM.ru

