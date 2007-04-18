22 квітня о 13.00 Етно-фестиваль «Країна мрій» запрошує всіх охочих на народні гуляння «Гаївки».

Гаївки - основа обрядів, пов`язаних з Великоднем, відродженням природи, приходом весни. Вас чекають народні гуляння, пісні, сувеніри, прогулянки на конях, українська кухня. Одяг в стилі етно. Танцюйте на природі! Весна навколо!

У програмі: Олег Скрипка і Ле Гранд Оркестр, групи «Буття», «Володар», «Гуртоправці», «Чоботи з бугая».

Вартість квитків 10 грн.

Музей народної архітектури і побуту Пирогово

Ст. метро Либідська, маршрутне таксі - 156, 172