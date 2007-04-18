Етно-фестиваль «Країна мрій» запрошує всіх охочих на народні гуляння «Гаївки»
11:34, 18 квітня 2007Культура
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22 квітня о 13.00 Етно-фестиваль «Країна мрій» запрошує всіх охочих на народні гуляння «Гаївки».
Гаївки - основа обрядів, пов`язаних з Великоднем, відродженням природи, приходом весни. Вас чекають народні гуляння, пісні, сувеніри, прогулянки на конях, українська кухня. Одяг в стилі етно. Танцюйте на природі! Весна навколо!
У програмі: Олег Скрипка і Ле Гранд Оркестр, групи «Буття», «Володар», «Гуртоправці», «Чоботи з бугая».
Вартість квитків 10 грн.
Музей народної архітектури і побуту Пирогово
Ст. метро Либідська, маршрутне таксі - 156, 172
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