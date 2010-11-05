Емма Бантон чекає дитину

Британська співачка, екс-солістка Spice Girls Емма Бантон вагітна.

Про це 34-річна виконавиця повідомила у своєму блозі на Twitter.

Для Бантон та її бойфренда Джейда Джонса, з яким вона прожила в цивільному шлюбі близько 12 років, майбутня дитина стане другою – 2007 року в пари народився син Бо Лі Джонс.

"Отже, наша сім`я розширюється, ми такі раді повідомити вам, що чекаємо на другу дитину. Так що, бажання Бо мати братика чи сестричку здійснилося", - написала Бантон у блозі.

Нагадаємо, нещодавно про свою вагітність повідомила ще одна відома співачка – Мерайя Кері.

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Емма Лі Бантон (Emma Lee Bunton) домоглася популярності в середині 1990-х років як учасниця жіночої поп-групи Spice Girls.

Після розпаду групи в кінці 2000 року, Бантон зайнялася сольною кар`єрою. Її перший диск A Girl Like Me вийшов влітку 2001-го та розійшовся тиражем в 750 тис. копій.

18 грудня 2003 року вийшов другий сольний диск Емми Бантон Free Me, що мав неабиякий успіх у Великобританії, Німеччині, Італії, Голландії, Польщі та Японії і був розпроданий тиражем у 2,3 млн копій. На підтримку диска у 2004 році Бантон відспівала сольні концерти у Європі, США та Азії.

1 грудня 2006-го вийшов третій сольний диск під назвою Lіfe In Mono (тираж – 500 тис. копій).

З 2009 року Емму можна почути як ефірного діджея на хвилях британської радіостанції Heart (heart.co.uk).

Glamour.ru