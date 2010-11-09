Ревізори ЮНЕСКО визнали деякі забудови в Києві як "очевидно невдалі"

До Києва приїхали ревізори ЮНЕСКО. У списку організації - чотири українських об`єкти, серед яких Софія Київська, Києво-Печерська лавра, центр Львова та карпатські ліси. Причому Софія та Лавра йдуть під одним номером. Тож якщо вилучають один об`єкт, викреслять і другий.

Проблеми викликає забудова, яке йде у буферній зоні історичних пам`яток. Будинки доводять до аварійного стану, зносять, а на їхньому місці зводять сучасні – як, наприклад, готель, збудований в охоронній зоні Софії Київської, передає ТСН.

"Деякі забудови вочевидь невдалі. Через це, на мою думку, є потреба у програмі так званої урбаністичної реабілітації. Чимало об`єктів, які я бачив у буферній зоні, є насправді дуже поганими", - зізнався заступника директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин, який приїхав з перевіркою до Києва.

Будівля, яку зводять у буферній зоні Софії Київської, частково перекриє хрести святої Софії. Це є прямим порушенням і підставою для запису України до Червоної книги ЮНЕСКО. Але директор заповідника демонструє лояльність до забудовника. "У зоні можна будувати і потрібно будувати", - каже генеральний директор заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Чинний гендиректор Національного Києво-Печерського заповідника Марина Громова також впевнена: "На сьогодні питання, яке дуже гостро обговорюється мас-медіа, про виключення, це питання не стоїть".

Натомість екс-директор заповідника Сергій Кролевець не відкидає того, що об`єкт можуть вилучити з списку культурної спадщини.

Однак візит Франческо Бандарина був радше дипломатичним, а справжні експерти "копатимуть" уже з понеділка. Остаточний висновок ЮНЕСКО обіцяє зробити ще до червня наступного року.