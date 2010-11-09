Художник поставив своє життя на голосування в Інтернеті

Скандально відомий художник Олег Мавроматі пропонує всім охочим убити його через Інтернет, повідомляє радіо "Эхо Москвы".

Він поставив своє життя на голосування користувачів Мережі. У цьому суть радикального перфомансу, який художник проводить сьогодні. До тіла Мавроматі підключено пристрій, запрограмований на 5 електричних ударів. Кожен удар буде сильніший попереднього. П`ятий - викличе зупинку серця.

За словами Мавроматі, цей проект задуманий на знак протесту проти переслідування художника з боку церкви і держави. Людям буде надано можливість покарати художника, чия творчість їм не подобається і навіть убити його.

У попередньому голосуванні "життя" поки що перемагає "смерть" з результатом 74% проти 16% голосів.

У Росії проти Олега Мавроматі порушено кримінальну справу. У його перформансі 2000 року під назвою "Не вір очам" влада угледіла "розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі".

Мавроматі емігрував до Болгарії, де отримав статус політичного біженця. Проте цього року у художника закінчився термін дії закордонного паспорта і йому не продовжили дозвіл на перебування в Болгарії. Мавроматі можуть депортувати до Росії.

Український художник-акціоніст і громадський активіст Олександр Володарський у своєму коментарі виданню "Соль" зазначив: "Я не став би трактувати акцію Мавроматі саме як самогубство. Тобто самогубство в ній не самоціль, а радше засіб. Мета - перевірити готовність натовпу вбивати, вбивати не опосередковано, руками ментів і суддів, а майже безпосередньо. Насправді я не думаю, що Мавроматі помре. Як правило, православні фанатики є жертвами ритуалу, вони не захочуть дати йому померти за "його" правилами. Єдиний, хто йому дійсно загрожує, - це жадібний до крові інтернет-обиватель. Хоча однією з умов участі є пред`явлення паспорта, це відфільтрує більшість охочих. Але навіть при такому розкладі я вважаю ризик невиправданим.

Також Володарський відзначив, що на місці Мавроматі він би не став боротися перфомансами, а спробував "розжитися підробленими документами і прорватися в якусь більш цивілізовану країну. А звідти б вже крутив дулі мракобісам, в максимально образливій формі".

Як відомо, сьогодні художники все частіше стають соціально активними, чи то так зване соціальне мистецтво, що критикує владу, чи вуличне мистецтво, що за допомогою графіті порушує злободенні проблеми.