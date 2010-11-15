Україна і Росія припинять нічні перевірки потягу "Київ-Москва"

Україна і РФ планують відмовитися від нічних прикордонних перевірок швидкого поїзда "Київ-Москва". Про це повідомили РосБізнесКонсалтингу в Державній прикордонній службі України.

Йдеться про швидкі поїзди "Столичний експрес" - №1 (з Москви) і №2 (з Києва), які проходять прикордонно-митний контроль на українсько-російському кордоні двічі.

Планується проводити перевірку перед відправленням на залізничних вокзалах Києва і Москви. До кінцевої станції потяги йтимуть без зупинок на кордоні.

Очікується, що новий порядок контролю почне діяти з грудня 2010 р.

19 листопада прикордонні відомства двох країн планують провести відповідну зустріч. Не виключено, що остаточне схвалення пропозиціям прикордонників дадуть президенти Росії і України на переговорах 26 листопада.