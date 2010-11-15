У Севастополі відзначили 90-річчя захоплення Криму Червоною Армією

У Севастополі відбулися меморіальні заходи, присвячені 90-річчю відходу в еміграцію частин російської армії і цивільних біженців з Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, в Свято-Володимирському кафедральному соборі (у Херсонесі) відбулася божественна літургія. По її завершенню пройшла хресна хода від Володимирського собору-усипальні російських адміралів до площі Нахімова, де рівно 90 років тому від Графської пристані назавжди залишали Росію кораблі і судна Чорноморського флоту з частинами армії генерала Петра Врангеля і цивільним населенням.

Тут відбулася заупокійна панахида за безневинно убієнними в роки Громадянської війни. Літургію і панахиду очолював митрополит Кримський і Сімферопольський ЛАЗАР. Церковні співи виконував хор Сретенського чоловічого монастиря (місто Москва).

Потім тут же відбувся жалобний мітинг, що завершився проходженням урочистим маршем підрозділів почесної варти ЧФ РФ і ВМС України. Після цього відбулася церемонія покладання вінків на воду в Севастопольській бухті. Під час покладання гарматний салют провів ракетний крейсер «Москва», спеціально приошвартований до цього дня посередині Севастопольської бухти.

У заходах взяли участь керівництво міста, командуючі ВМС України і ЧФ РФ адмірали Віктор МАКСИМОВ і Володимир КОРОЛЬОВ, а також відомий російський кінорежисер Микита МИХАЛКОВ.

Командуючий ЧФ РФ оголосив звернення до учасників жалобних заходів міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА, в якому, зокрема, містився заклик зберегти загальну історію, яку пережили народи Росії та України.

Наступного тижня в місті також відбудеться низка заходів до 90-річчя виходу, а на 19-20 листопада запланована масштабна історична наукова конференція «90-річчя виходу частин російської армії і цивільних біженців з Криму».

Усього жовтні-листопаді 1920-го на кораблях і суднах Чорноморського флоту Крим залишили понад 140 тисяч осіб. Армійські частини зупинилися в Галліполі (Туреччина), козаки - на Лемносі (Греція), військові моряки - в Бізерті (Туніс).