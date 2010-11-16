УНП закликає киян не дати залити бетоном Десятинну церкву

Українська народна партія закликає киян та всіх українців організувати акції непокори та не дати залити бетоном залишки унікальної пам’ятки середньовічної архітектури та української духовності Десятинної церкви.

З цією заявою виступив голова Управи Київської міської організації УНП Володимир ШОВКОШИТНИЙ, коментуючи інформацію археологів, які працюють на розкопках Десятинної церкви, що у її підмурки вже планують вбити кілька десятків бетонних паль, на яких буде споруджено підмурок церкви Московського патріархату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами ШОВКОШИТНОГО, „діюча влада, на догоду УПЦ Московського патріархату, хоче знищити українську національну святиню, де за переказами хрестилися київські князі Аскольд, Дир та княгиня Ольга”.

«Уряд вже виділив з бюджету 13 млн. 400 тис. грн., але не на фінансування роботи археологів, які два останні роки за свою роботу не отримали ні копійки, а для початку будівництва культової споруди Московського патріархату. У тому числі, й на той бетон, яким планують залити залишки святині», − підкреслив голова Управи Київської організації УНП.

«Сьогодні діюча центральна і місцева влада видає дозволи на виділення земельних ділянок під будівництво культових споруд лише філії Московського патріархату, блокуючи такі рішення щодо УПЦ Київського патріархату чи УАПЦ. Але реальним керівникам Московського патріархату з Москви цього виявилося замало і вони хочуть поставити пам’ятник своєї бездуховності на розвалинах української історії та духовності», - зауважив політик.

Він переконаний, що «кияни зможуть врятувати духовну пам’ятку української та європейської культури”. „Зі свого боку народні депутати з Української народної партії ініціюватимуть розгляд питання про заборону будівництва нової споруди на розвалинах Десятинної церкви, які мають величезну археологічну та історичну цінність», - підсумував В.ШОВКОШИТНИЙ.