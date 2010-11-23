До Києва вперше прибув чудотворний образ – ікона Божої Матері «Умілєніє»

До Києва вперше прибув унікальний чудотворний образ – ікона Божої Матері «Умілєніє», келійна ікона преподобного Серафіма Саровського, перед якою він почив 1833 року під час молитви.

Як передає кореспондент УНІАН, велику святиню до Києво-Печерської Лаври привіз учора Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ на честь 75-річчя Предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита ВОЛОДИМИРА.

Біля воріт Лаври ікону Божої Матері «Умілєніє» зустрічали Предстоятель УПЦ, представники помісних православних церков, єпископи української та російської православних церков, духовенство Київської єпархії та насельники Києво-Печерської Лаври.

Чудотворий образ розташували на площі перед Успенським собором, де був відправлений подячний молебень.

Після молебню митрополит ВОЛОДИМИР привітав Патріарха КИРИЛА із прибуттям в Україну.

"Мені хочеться сердечно привітати Вас і сказати: «Благословен, той, хто іде в ім’я Господнє». Прийдіть до нас, очольте наші молитви, преподайте Божим людям первосвятительське благословення, щоби усі люди жили в мирі, згоді, взаємній любові, до якої призиває нас Господь. Помоліться про те, щоби зникла з людських сердець злоба, щоби Бог послав терпіння, а разом із терпінням і спасіння всім, хто сподівається на Нього, прибігає до нього та славить Його", - зазначив митрополит ВОЛОДИМИР.

У відповідь Патріарх КИРИЛ розповів про історію ікони «Умілєніє» та побажав українському народу мирного життя під покровом Богородиці. При цьому він зауважив, що ця святиня вперше вивезена із Москви.

«Радію, що цим містом стала Києво-Печерська Лавра, місто Київ і Україна, радію, що це відбувається у зв’язку зі святкуванням 75-річчя владики», - сказав Патріарх КИРИЛ.

"Під покровом Цариці Небесної, перед її чудотворним образом будемо молитися про здоров’я Блаженнішого митрополита ВОЛОДИМИРА, про його багатоліття, кріпость сил, про єдність єпископату, духовенства, віруючого народу Української православної церкви. Будемо молитися про мир, подолання усілякої ворожості, про подолання скорбот та негараздів, щоб під покровом Цариці Небесної мирно проходило життя українського народу у вірі православній, благочесті та чистоті", - сказав Предстоятель РПЦ.

Віруючі мали можливість вклонитися святині у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, куди відразу після молебню було перенесено ікону.

Планується, що ікона Божої Матері «Умілєніє» пробуде в Україні до 5 грудня.

23 листопада образ перебуватиме у Києво-Печерській Лаврі.

З 24 листопада – у Храмі Всіх Святих (Київ, метро «Либідська»).

2 грудня – у місті Біла Церква.

4 грудня – у Покровському монастирі в столиці.

5 грудня – у Спасо-Преображенському храмі (Київ, Теремки-2).

Того ж дня ікону відвезуть до Москви.