Пінчука просять заборонити показ фільму Ми з майбутнього-2

24 листопада під офісом телекомпанії ICTV, власником якого є відомий бізнесмен Віктор Пінчук, відбувся пікет з вимогою до керівництва каналу відмовитися від показу російського фільму "Ми з майбутнього - 2".

Комісії міністерства, деякі епізоди фільму містять сцени, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу.

Ганна Чміль, яка донедавна обіймала посаду глави Державної служби кінематографії, пояснила, що саме не сподобалося українським експертам.

"Те, як змальовано життя УПА - швидше схоже на фантазію авторів фільму. - розповіла Чміль. - А те, як у фільмі висвітлена поведінка командирів - просто перенесення російського менталітету - зі всім цим самогоном і розстрілом в ямі без суду й слідства. Звичайно, я розумію, що в кіно все закінчується дружбою. Але мене таке трактування ролей - раз українець, то або бандерівець, або зрадник, - як українку ображає і принижує".

Проте Всекримський рух Російська єдність спільно з Міжнародним медіа-клубом Формат-А3 організував у Сімферополі показ фільму "Ми з майбутнього-2".

Корреспондент