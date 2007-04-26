О 12.00 з Дніпровської набережної у Києві стартував автопробіг, присвячений роковинам Чорнобиля

Київ. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні, у 21-шу річницю трагедії на Чорнобильській АЕС у рамках акції «Україно, я за тебе!» о 12-й годині з Дніпровської набережної стартував благодійний автопробіг центральними вулицями Києва, організований автомобільною спільнотою України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив один із організаторів акції Валерій МІРОЧНИК.

Мета проекту, за його словами, привернення уваги до наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо до збільшення онкозахворювань, а також збір грошей на закупівлю діагностичного устаткування для цитологічної лабораторії Інституту онкології АМН України (зокрема, мікроскопу Olympus BX 41 для діагностики ракових захворювань).

Як зазначив В.МІРОЧНИК, передбачається зібрати близько 400 тис. грн., на сьогодні вже надійшло 4% від цієї суми.

За словами організаторів, автопробіг, у якому буде залучено близько 100 автомобілів, пройде маршрутом Дніпровська набережна – Європейська площа – Хрещатик – вул. Чорнобильська, де учасники автопробігу покладуть квіти до пам’ятнику жертвам катастрофи на ЧАЕС і вшанують пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомив В.МІРОЧНИК, сигналом для старту автопробігу прозвучить пісня на радіо «Європа FM» «Синій атом», спеціально написана до роковин Чорнобиля на музику до пісні «Another Break In The Wall» групи «Pink Floyd».

Організатори акції зазначили, що дозвіл на використання інтелектуальної власності безплатно отримано від лідера групи «Pink Floyd» Роджера УОТЕРСА.