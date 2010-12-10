Кіркоров повертається з дурдому Ізраїлю

Філіп Кіркоров після лікування в ізраїльській клініці «Тель-а-шомер» повертається з Ізраїлю до Москви. Як пише «КП» за словами джерела у довідкової клініки, артист «пробув у медцентрі три дні, одержав потрібні консультації в лікарів і у четвер вночі повернувся до Москви». Раніше він запевняв, що не має наміру ховатися від правоохоронних органів.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що співак, обвинувачений в побоях, виписався з клініки, і поїхав у невідомому напрямі.

Тим часом, також напередодні в Мосдержсуд поступила заява від режисера Марини Яблокової. Вона, відмовившись від мирової з Кіркоровим, вимагає порушення кримінальної справи за двома статтями: завдання шкоди здоров`ю і образа.

Колеги по цеху одноголосно підтримують співака в виниклому конфлікті. За нього заступилися Сергій Лазарєв, Діма Білан, а також Анфіса Чехова, балерина Анастасія Волочкова.

Інцидент з побиттям трапився на репетиції в Кремлівському палаці перед виступом співака на церемонії «Золотий грамофон». За нібито погане технічне забезпечення репетиції Кіркоров став кричати на Яблокову, а потім узяв дівчину руками за волосся і став бити ногами в ділянку грудей та живота. Усе відбувалося на очах у безлічі свідків.

Сам співак замість вибачень заявив на своєму особистому сайті: "Двічі в рік у мене трапляються серйозні напади, унаслідок яких я нічого не пам`ятаю і не розумію, що роблю. На жаль, я вимушений говорити про те, у чому довгий час боявся зізнатися самому собі. Напевно, я серйозно хворий. Я сам в жасі від цього. І лише тепер розумію, що мені потрібно серйозно лікуватися".

Росбалт