Суд США посмертно помилував Джима Моррісона
10:47, 10 грудня 2010Культура
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За інцидент у 1969 році
У четвер влада Флориди посмертно помилувала знаменитого музиканта Джима Моррісона, якому в 1969 році було пред`явлено звинувачення в непристойній поведінці, повідомляє Reuters.
Моррісон був засуджений до шести місяців в`язниці за інцидент під час концерту The Doors у березні 1969 року: знаходячись на сцені в нетверезому стані, він частково оголився і вживав непристойні вирази.
Суд не встиг ухвалити рішення по його апеляції – Джим Моррісон помер у 1971 році в Парижі у віці 27 років.
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