Станцію метро «Республіканський стадіон» перейменували

Станцію столичного метрополітену «Республіканський стадіон» перейменували на станцію «Олімпійська».

Про це УНІАН повідомив голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГІНЕЦЬ, посилаючись на рішення комісії КМДА з питань перейменувань і пам`ятних знаків.

«Комісія одностайно підтримала перейменування на станцію метро «Олімпійська». Це й зрозуміло, адже Республіканський стадіон уже давно іменується Олімпійським. Тому назва станції метро дещо застаріла і зжила себе», - упевнений О.БРИГІНЕЦЬ.

Крім того, назва станції «Олімпійська» буде зрозумілішим тисячам туристів, які приїдуть до Києва на Євро-2012, зазначив О.БРИГІНЕЦЬ.

*** Станція метро «Республіканський стадіон» була відкрита 19 грудня 1981 року. Указом Президента України в 1996 році Республіканський стадіон дістав свою нинішню назву - НСК «Олімпійський».