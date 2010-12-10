У Львові презентували книгу про ОУН

У Львові презентували книгу Миколи Посівнича Військово-політична діяльність ОУН у 1929-1939 роках про діяльність українських націоналістів у довоєнне десятиліття.

Видана історія ОУН від створення до початку Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

Ця книга видана в листопаді 2010 року Центром досліджень визвольного руху та Інститутом українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України.

Монографія присвячена військово-політичній діяльності ОУН у 1929-1939 роках, формуванню військової доктрини та геополітичної стратегії українського визвольного руху. У дослідженні проаналізовано розвиток структури, підготовка військово-політичних кадрів і діяльність ОУН в Україні та в еміграції. Також детально відображені участь націоналістів у створенні держави в Карпатській Україні, створення Карпатської Січі, їх діяльність напередодні і на початку Другої світової війни.

Описуючи задум створення книги, її автор, кандидат історичних наук Посівнич зазначив, що ставив перед собою мету максимально широко висвітлити різні аспекти військово-політичної діяльності українських націоналістів у довоєнне десятиліття. "А наявність великої кількості біограм в монографії дозволяє простежити походження більшості членів ОУН, їх освіту, вік, соціальний статус і в цілому життєвий шлях, щоб краще зрозуміти, хто був обличчям українського визвольного руху", - сказав він.

Високу оцінку презентованому виданню дав в.о. директора Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України Микола Литвин. Він наголосив на актуальності дослідження через фактичну відсутність в історіографії синтетичної праці на дану тематику.

Науковий співробітник цього ж інституту Олександра Стасюк зазначила, що дана монографія є хорошим прикладом узагальнюючого видання, потреба в якому давно назрівала. Водночас, вона зауважила, що за цим прикладом необхідно створити праці з історії Української військової організації та Української повстанської армії.