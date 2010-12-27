Легенда німецького футболу розлучається з українкою

Головний тренер збірної Болгарії, легендарний німецький футболіст Лотар Маттеус розлучається вчетверте в своєму житті. Шлюб між 49-річним Лотаром і 23-річною українською моделлю Ліліаною Чудіновою розпадеться найближчим часом, повідомляє BILD.

«Мій шлюб з Ліліаною, який проіснував трохи більше року, знаходиться в кризі. Ми намагалися знову і знову повернути його до життя, але нічого не вийшло. Ще три місяці тому ми зрозуміли, що це кінець, – заявив Маттеус. – Ми просто не можемо продовжувати жити разом. Я бажаю Ліліані в майбутньому особистого і професійного успіху».

Це був четвертий шлюб легенди німецького футболу. Уродженка України модель Ліліана на 26 років молодша за своє вже екс-судженого. Найдовше – 11 років – Маттеус був одружений з першою дружиною Сільвією, яка йому народила двох доньок. Потім був п`ятирічний шлюб із швейцарською телеведучою Лолітою Моренно, а потім три роки з сербкою Мар’яною. Незважаючи на браки, Лотар постійно потрапляв у скандальні історії з іншими жінками.

Газета.ру