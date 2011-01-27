Верховний суд РФ ліквідував автономію українців у Росії

Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР).

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив співголова ФНКА УР Валерій СЕМЕНЕНКО.

«Верховний суд Росії відхилив нашу скаргу, і рішення про ліквідацію автономії вступило в законну силу. Наші докази не були сприйняті», - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

За його словами, після цього ФНКА УР буде виключено з реєстру громадських організацій Міністерства юстиції Росії, а далі «будуть ігрища по створенню нової організації».

В.СЕМЕНЕНКО підкреслив, що після такого рішення суду у всіх склалося враження, що це скоординована кампанія проти керівництва автономії.

Він також повідомив, що зараз розглядається питання щодо подання скарги на вищезазначене рішення російського суду до європейських судових інстанцій. За його словами, 5 лютого зберуться керівники місцевих українських організацій, які планують ухвалити рішення щодо звернення до європейського суду.

«Наразі ми не виключаємо такої можливості. Рішення ухвалюватимуться більшістю керівників», - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

При цьому він не виключив, що працівники посольства переконають їх не робити цього, оскільки не хочуть, щоб це питання порушувалося у Європі.

Крім того, В.СЕМЕНЕНКО повідомив, що 31 січня Верховний суд Росії розгляне питання щодо ліквідації Об`єднання українців Росії (ОУР). Він зауважив, що ОУР збирається подати зустрічний позов до місцевого суду проти попередження з боку Мін`юсту Росії, яке було зроблене через його (В.СЕМЕНЕНКА – УНІАН) участь в одній з телепередач.

«Якщо ми нічого не робитимемо, то точно закриють і ОУР», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2010 р. Верховний суд РФ ухвалив рішення ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. Рішенням Верховного суду Росії був задоволений позов Міністерства юстиції РФ, яке добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень в господарській діяльності».

Крім того, позов Мін’юсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

ФНКА УР подала до Верховного суду РФ касаційну скаргу на це рішення.

Також Міністерство юстиції Російської Федерації направило позовну заяву до Верховного Суду РФ про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

Співголовою ФНКА УР і ОУР є В.СЕМЕНЕНКО