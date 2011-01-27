У “ЛітАкценті року 2010” Содомора переміг Прохаcька і Малковича

27 січня в київській книгарні „Є” відбулося вручення призів переможцям книжкового рейтингу „ЛітАкцент року” за 2010 рік. Його організатором є Інтернет-видання „ЛітАкцент”.

У номінації „Художня література” досить несподівано переміг Андрій Содомора з книжкою „Сльози речей”, випередивши у фіналі такі більш помічені критиками видання, як „ботакЄ” Тараса Прохаська та „Все поруч” Івана Малковича.

У номінації „Літературознавство” відзначили дослідження Ірини Макарик з Канади „Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років”. Серед номінантів була також праця Ярослава Поліщука про Михайла Коцюбинського „І ката, і героя він любив” та збірка статей Людмили Тарнашинської „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”.

Переможці отримали дипломи, 5000 гривень, а всім номінантам вручили книжки з серії „Бібліотека ЛітАкценту”, нарциси та… цукерки „Моцарт”, бо 27 січня відзначається день народження видатного композитора.

Головною інтригою нагородження стало те, що якщо короткі списки двох названих номінацій були оприлюднені наперед, то імена претендентів на антипремію „Золота булька” за книгу-невдаху року залишалися таємницею.

Утім, ведучий церемонії та головний редактор „ЛітАкценту” Володимир Панченко відверто розчарував присутніх. Журі цього року не знайшло жодної книжки, гідної цієї антипремії. Претендентами були „Нація, культура, література” Миколи Жулинського та „Вірші на розі” Павла Вольвача, проте загалом експерти вирішили, що сьогоднішня ситуація у вітчизняній літературі надто непроста, аби визначати аутсайдерів.

Олег Коцарев