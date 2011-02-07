Секс-скандал: дружина політика зіпсувала кар'єру чоловіка (фото)

У Британії черговий секс-скандал. Як повідомляє ТСН, Саллі Беркоу, дружина спікера британської Палати громад, знялася в еротичній фотосесії і поділилася з журналістами сексуальними подробицями життя свого чоловіка.

Аморальна поведінка дружини спікера обурила його колег-парламентарів: фотографії Саллі Беркоу, прикритої лише простирадлом, виставили на продаж за 15 тисяч фунтів стерлінгів кожна.

Беркоу, 41-річна мати трьох дітей, розмовляла з пресою оголеною - вона мальовничо загорнулася у простирадло і позувала в такому вигляді на тлі знаменитих веж Вестмінстерського абатства. Знімок, що нагадує сцену з фільму "Секс у великому місті", прикрасив центральний розворот видання Тhe London Evening Standard, в якому опубліковано це скандальне інтерв`ю, озаглавлена "Карла Бруні з Вестмінстера".

"Політики як порода не особливо сексуальні, але я думаю, що вони можуть бути сексуальними, тому що влада - це збудник. З тих пір, як Джон став спікером, число жінок, які цікавляться ним, різко зросла. Я не ревную, тому що і мною чоловіки стали цікавитися більше. Я думаю, це забавно, що до мене почали ставитися як до Карлі Бруні британської політики ", - розповіла Беркоу.

Беркоу живе в казенному житловому комплексі, оплачуваному з бюджету королівства.

"Вид з будинку спікера неймовірно сексуальний, особливо вночі при світлі місяця і старовинних газових ліхтарів. Коли ми з Джоном тільки зустрічалися, ми часто прогулювалися вздовж Південного берега і дивилися на будівлі парламенту. Я ніколи не думала, це буде так сексуально - жити поруч із "Біг Беном" і слухати передзвін його дзвонів ", - додала вона.

Після фотосесії Беркоу пошкодувала, що виставила відверті фото на продаж. У соціальній мережі Twitter вона каялася, що стала жертвою обману й "вмирає від сорому". За її переконаннями, знімки в простирадлі були зроблені до Дня всіх закоханих.

Джон Саймон Беркоу, член консервативної партії Великобританії, обраний головою парламенту в червні 2009 року. З 1997 року він був депутатом від округу Бекінгем і займав пости в тіньовому кабінеті Дункана Сміта і Майкла Говарда.

47-ний політик на 6 років старший за дружину. Відзначимо, що попередник спікера Майкл Мартін був змушений піти у відставку через скандал: було викрито бюджетні махінації депутатів.

Нещодавно через секс-скандал міністр британського тінього уряду пішов у відставку. Його дружина мала зв’язок з колишнім офіцером охорони "тіньового" міністра.