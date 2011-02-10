Ізраїль розраховує на збільшення обсягу турпослуг після скасування віз

Ізраїль розраховує на збільшення обсягу туристичних послуг у зв`язку зі скасуванням віз для громадян України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНИКОВ.

"Минулого року до Ізраїлю приїхало близько 70 тисяч українських туристів. Ми очікуємо на сплеск у найближчі півтора роки до рівня 200 тисяч туристів з України", - сказав С.МІСЕЖНИКОВ.

За його словами, у результаті збільшення туристичних потоків зростає можливість відкриття нових авіарейсів, що зрештою сприятиме зниженню вартості авіаквитків до Ізраїлю.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН додала, що в даний час одна з авіакомпаній Ізраїлю розглядає можливість формування цін на свої послуги за принципом "low cost".

Міністр туризму також додав, що зараз функції з контролю в`їзду до Ізраїлю передано Міністерству внутрішніх справ. Проте, за його словами, процедура перевірки громадян, які в`їжджають до Ізраїлю, у зв`язку зі скасуванням віз не спрощується.

"Безпосередньо поряд з нами знаходяться вороги, які хочуть знищити Державу Ізраїль. Це не секрет, і з цим доводиться боротися. Але за останні 10 років не було жодного теракту, направленого на туристів, які приїжджають до Ізраїлю. Система безпеки Ізраїлю забезпечує хороший відпочинок. Наші перевірки інколи здаються більш серйозними, ніж в аеропортах інших країн. Але візьміть нашу ситуацію до уваги і зрозумійте, що ми це робимо насамперед для тих, хто приїжджає", - підкреслив С.МІСЕЖНИКОВ.

Водночас міністр туризму Ізраїлю не уточнив, за наявності віз яких інших держав громадянину України можуть відмовити у в`їзді до Ізраїлю.