Інтронізацію нового глави УГКЦ планують провести 27 березня у Києві

Інтронізацію нового глави Української греко-католицької церкви планують провести 27 березня у Патріаршому соборі Христового Воскресіння у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив адміністратор УГКЦ архієпископ Ігор ВОЗНЯК.

За його словами, виборчий Cинод єпископів УГКЦ для обрання Верховного архієпископа розпочнеться 21 березня у Реколекційному центрі імені Патріарха Йосифа Сліпого у Львові, в Брюховичах.

«Ми запросили владик на 18 березня до Львова. У суботу, 19 березня, відбудеться зустріч, де усі зможуть поспілкуватися, обмінятися думками. Неділю ми посвятимо молитві, а наступні чотири дні будуть на вибори», - сказав тимчасовий керівник УГКЦ.

25 березня учасники Синоду очікуватимуть підтвердження свого вибору від Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI, а наступного дня, якщо усе відбуватиметься за планом, переїдуть до Києва, де 27 березня проведуть інтронізацію нового предстоятеля УГКЦ, зазначив архієпископ.

Як розповів секретар Синоду єпископів УГКЦ владика Богдан ДЗЮРАХ, на сьогоднішній день греко-католики мають 50 єпископів, 15 із яких – емерити, тобто єпископи, які вийшли на пенсію. Найстаршому із них – єпископу зі США ІНОКЕНТІЮ Лотоцькому, виповнилося 95 років, а наймолодшим греко-католицьким владикою є 40-річний Святослав ШЕВЧУК, колишній ректор Львівської духовної семінарії, який зараз очолює єпархію УГКЦ в Аргентині. «Зараз наша Церква має глобальний характер, бо має свої структури на всіх континентах», – сказав секретар Синоду єпископів УГКЦ.

Як повідомлялося, Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI 10 лютого прийняв відставку кардинала Любомира ГУЗАРА з посади глави УГКЦ за станом здоров’я.