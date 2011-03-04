Барабанщик легендарного гурту "The Beatles" Рінго Старр дасть концерт у Києві.

4-го червня в Палаці "Україна" усі охочі зможуть побачити учасника ліверпульської четвірки, повідомляє "Open Music".

Цим концертом Ringo Starr and His All-Starr Band (саме так називається концертний гурт Старра) розпочнуть новий тур.

Тож, відвідувачі київського концерту зможуть почути нову концертну програму екс-бітла першими.

У зв`язку з цим Рінго та його музиканти прибудуть до Києва на кілька днів раніше концерту, повідомляє промоутер "АСА" Антон Абдулаєв.

Менеджери Старра попросили українських організаторів заздалегідь надати приміщення Палацу "Україна" або еквівалентну репетиційну базу, щоб гурт мав можливість зайвий раз відіграти програму перед туром.

Більше того, в тому випадку, якщо квитки на 4 червня швидко розкуплять, організатори київського концерту не виключають можливості додаткового шоу Рінго в Україні.

Також промоутер повідомив, що вибір майданчика був обумовлений запитами групи, усупереч пропозиції організаторів влаштувати концерт у "Палаці Спорту" (щоб на концерт могло піти більше людей і за дешевими квитками).

У нинішньому турі Рінго та його музиканти збираються працювати тільки з залами сидячого формату, а не з рок-аренами.

Квитки на концерт Старра надійдуть у продаж орієнтовно до середини наступного тижня.

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