В Олешках залишаються люди, які хочуть виїхати: серед них волонтерка з 70 тваринами

Серед них – поранена волонтерка Алла Лихман-Малиш, яка відмовилася від евакуації, бо їй не дозволили забрати 70 підопічних тварин: 30 котів і 40 собак.

В окупованих Олешках на Херсонщині досі є люди, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію, але не можуть цього зробити. Серед них – волонтерка Алла Лихман-Малиш, яка опікується десятками собак і котів. Жінка відмовилася від евакуації, оскільки їй не дозволили забрати із собою всіх підопічних тварин. Про це повідомляє hromadske з посиланням на обізнану співрозмовницю.

Як зазначає видання, з Олешок вдалося вивезти не всіх лежачих людей. Частина місцевих жителів побоялася можливої фільтрації в Росії. Крім того, не всі мешканці навколишніх сіл змогли дістатися до місця евакуації через заміновані дороги.

Наталія Григорівна, жителька села Підлісне, розташованого за чотири кілометри від Олешок, розповіла, що дізналася про можливість виїзду з міста завдяки радіо.

Відео дня

За її словами, у селі залишилося лише шестеро людей, а вцілілих будинків було всього два. Решта осель згоріла. Попри небезпеку, місцеві спеціально йшли замінованими дорогами, щоб дістатися до евакуації.

"Ми радіо слухали, знали, що буде (евакуація людей - УНІАН). Олешки розмінували, а ми по мінах проходили. Спеціально йшли, щоб виїхати. Нас залишилося в селі шестеро людей. У селі лише два будинки цілі, усе згоріло. Ми давно хотіли (виїхати - УНІАН), але в нас грошей не було, не було за що", – розповіла Наталія.

Поранена волонтерка відмовилася від евакуації без 70 собак і котів

Серед тих, хто хотів залишити окуповану територію, але не зміг, – волонтерка Алла Лихман-Малиш. Жінка опікується собаками та котами, які залишилися в Олешках.

Нещодавно стало відомо, що волонтерка зазнала поранення на так званій "трасі смерті" – дорозі від Олешок до сусіднього села Раденськ. Попри міни та дрони, жителі міста ходять цим маршрутом по харчі.

Нині Алла Лихман-Малиш перебуває в лікарні. Від евакуації жінка відмовилася, оскільки їй не дозволили забрати із собою всіх тварин, якими вона опікується. Йдеться про 70 підопічних: 30 котів і 40 собак.

Перемирʼя в Олешках: що передувало

Як повідомляв УНІАН, режим тиші у Херсонській області, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився. Протягом визначеного періоду сторони дотримувались взятих на себе зобов’язань.

Перша леді США Меланія Трамп, яка організувала операцію, заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках було евакуйовано майже 800 людей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що найстаршій людині, яку евакуювали з окупованих Олешків, – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року, також разом із людьми вивезли їхніх домашніх улюбленців.

Вас також можуть зацікавити новини: